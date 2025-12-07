Михеев против «Лос-Анджелеса»: 10-й подряд матч без очков, 14-й – без голов, 2 броска и «минус 2» за 13:42. У него 4+3 в 26 играх в сезоне

Илья Михеев остался без очков в 10 матчах подряд, без голов – в 14.

Форвард «Чикаго » Илья Михеев не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (0:6).

31-летний россиянин продлил серию игр без очков до 10, без голов – до 14 (0+1 на отрезке).

Всего в сезоне у него 7 (4+3) баллов в 26 матчах при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 17:45.

Сегодня Михеев (13:42, «минус 2») дважды бросил в створ ворот соперника и сделал 1 блок.