Плотников набирает очки 4 матча подряд. 1.65 – гол или ассист в игре с «Шанхаем»
СКА примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Нападающий петербуржцев Сергей Плотников набирает очки 4 матча подряд: один гол и 6 ассистов.
Букмекеры дают коэффициент 1.65 на продолжение результативной серии 35-летнего форварда. 2.10 – Плотников уйдет со льда без голевых действий.
Матч пройдет 16 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
