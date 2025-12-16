Плотников набирает очки 4 матча подряд. 1.65 – гол или ассист в игре с «Шанхаем»

СКА примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий петербуржцев Сергей Плотников набирает очки 4 матча подряд: один гол и 6 ассистов.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на продолжение результативной серии 35-летнего форварда. 2.10 – Плотников уйдет со льда без голевых действий.

Матч пройдет 16 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.