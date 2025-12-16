Коэффициент на победу «Металлурга» в Кубке Гагарина обвалился в 3 раза с начала сезона. Только у «Локо» больше шансов на трофей
«Металлург» стал вторым фаворитом на победу в Кубке Гагарина.
Клуб из Магнитогорска лидирует в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 53 очками в 34 матчах.
Перед началом сезона «Металлург» котировался пятым в списке фаворитов Кубка Гагарина у букмекеров за 10.00. Коэффициент на трофей обвалился более чем в три раза – до 3.10.
Главным претендентом на титул остается «Локомотив» – на защиту трофея дают коэффициент 2.70.
Победитель Кубка Гагарина в сезоне-2025/26:
1. «Локомотив» – 2.70
2. «Металлург» – 3.10
3. «Авангард» – 6.50
4-5. «Ак Барс» – 8.00
4-5. «Динамо» Минск – 8.00
6. «Автомобилист» – 15.00
Остальные – от 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
