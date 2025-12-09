Гендиректор «Трактора»: «У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. Наша задача – усилить каждую из линий»

Гендиректор «Трактора» высказался о поиске главного тренера.

Генеральный директор «Трактора » Иван Савин высказался о ситуации с поиском главного тренера.

– Когда будет принято решение по главному тренеру и каким оно может быть?

– Ребята находятся в краткосрочном отпуске, рассчитываем, что по его окончанию решение уже будет принято.

– Какие опции вы рассматриваете?

– Рассматриваем все варианты усиления тренерского штаба.

– От чего это будет зависеть? В каком направлении будете работать?

– Все зависит от многих факторов: состава и его соответствия, харизмы, его игровой философии. Факторов, влияющих на наше решение, будет много, и их надо принять, их анализ намного важнее, чем срок принятия решения. Из всех вариантов надо выбрать наиболее оптимальный для нас.

– Некоторые игроки не оправдывают своих денег, нет определенного первого номера. Стоит ли ждать действий в этом направлении?

– У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. При должном отношении к делу и единении ребят сложно остановить. Наша задача состоит в том, чтобы усилить каждую из линий команды.

– Обмены не исключены?

– Я думаю, что они вполне вероятны, – сказал Савин.