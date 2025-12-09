Гендиректор «Трактора»: «У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. Наша задача – усилить каждую из линий»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о ситуации с поиском главного тренера.
– Когда будет принято решение по главному тренеру и каким оно может быть?
– Ребята находятся в краткосрочном отпуске, рассчитываем, что по его окончанию решение уже будет принято.
– Какие опции вы рассматриваете?
– Рассматриваем все варианты усиления тренерского штаба.
– От чего это будет зависеть? В каком направлении будете работать?
– Все зависит от многих факторов: состава и его соответствия, харизмы, его игровой философии. Факторов, влияющих на наше решение, будет много, и их надо принять, их анализ намного важнее, чем срок принятия решения. Из всех вариантов надо выбрать наиболее оптимальный для нас.
– Некоторые игроки не оправдывают своих денег, нет определенного первого номера. Стоит ли ждать действий в этом направлении?
– У команды большой потенциал, в первой части чемпионата она не реализовала его даже и близко. При должном отношении к делу и единении ребят сложно остановить. Наша задача состоит в том, чтобы усилить каждую из линий команды.
– Обмены не исключены?
– Я думаю, что они вполне вероятны, – сказал Савин.