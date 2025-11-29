Форвард СКА Хайруллин: «Игроки стали продвинутыми в вопросе финансов, не сорят деньгами налево-направо. Сушинский – самый известный бизнесмен из числа хоккеистов, пожалуй»

Марат Хайруллин: хоккеисты стали продвинутыми в вопросе финансов.

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился мыслями о бизнесе вне хоккея.

– Из числа хоккеистов у кого самое интересное бизнес-мышление?

– Максим Сушинский , пожалуй, самый известный бизнесмен из числа хоккеистов высокого уровня.

У него классный автосалон в Приморском районе Санкт-Петербурга. Раньше «Мерседесами» торговал, сейчас китайскими автомобилями.

– Его автосалон до огромных размеров разросся. Заходил недавно присматриваться. Там и новые китайцы, и б/ушные европейцы. Что угодно.

– У Сушинского, наверное, самый крупный бизнес, который хоккеист ведет сам.

За последние годы игроки стали в целом продвинутыми в вопросе финансов. Гораздо более продуманными, взвешенными, нежели раньше. Уже не сорят деньгами налево-направо.

Существует немало обучающих тренингов, в том числе организуемых лигой. Там объясняют, как правильно распоряжаться деньгами, куда вкладывать разумно, а чего лучше избегать.

Большинство ребят стремится инвестировать в будущее, во что-то вкладываться. Кто-то квартиры приобретает, кто-то – помещения покупает, еще что-то. У каждого свое, – сказал Марат Хайруллин.