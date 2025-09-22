Защитник ЦСКА Уильямс о Спронге и Гарднере: «Ребята выдают классный старт в КХЛ. Химия в команде налаживается, сезон должен пройти для них успешно»

Колби Уильямс высказался о новичках ЦСКА – Дэниэле Спронге и Ретте Гарднере.

28-летний форвард армейцев Спронг набрал 7 (4+3) очков в 7 играх в FONBET КХЛ. У нападающего Гарднера в активе 5 (0+5) баллов в 7 играх.

«Такое ощущение, что у Дэниэла прошла адаптация к лиге, к команде, к новым партнерам. Он много забивает, отдает, делает много полезной работы.

Обычно ребятам, приехавшим из Северной Америки, нужно время для адаптации. Все-таки скорость, построение игры отличается. Думаю, он прекрасно себя чувствует в команде.

То же самое могу сказать про Гарднера. Ретт хорошо смотрится. Ребята выдают классный старт в КХЛ. Уверен, дальше они будут еще лучше. Химия в команде налаживается, поэтому сезон должен пройти успешно для новых ребят», – сказал Уильямс после матча с «Металлургом» (4:5).