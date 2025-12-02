  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шилов – 26-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet, Верхофф – 1-й, Маккенна – 2-й, Щербаков – 31-й, Морозов – 32-й
26

Шилов – 26-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet, Верхофф – 1-й, Маккенна – 2-й, Щербаков – 31-й, Морозов – 32-й

Егор Шилов занял 26-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.

Егор Шилов занял 26-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet.

Топ-32 возглавил защитник Китон Верхофф.

1. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания); 

3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

4. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);

5. н Калеб Малхотра («Брантфорд»);

6. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

7. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);

8. н Итан Белчетц («Виндзор»);

9. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

10. н Адам Новотны («Питерборо»);

...26. н Егор Шилов («Викториявилль»);

...31. з Никита Щербаков («Толпар»);

32. н Илья Морозов (университет Майами).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoГэвин Маккенна
Драфт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoКХЛ
Су Грейхаундс
logoТолпар
Альбертс Смитс
Китон Верхофф
Ивар Стенберг
logoСалават Юлаев
Питерборо
Карсон Карелс
logoМХЛ
logoНикита Щербаков
Викториявилль
logoФрелунда
Виндзор
Адам Новотны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Селебрини – 1-й в топ-100 игроков в возрасте до 22 лет по версии The Hockey News, Бедард – 2-й, Фантилли – 3-й, Демидов – 7-й, Мичков – 8-й
30 ноября, 11:46
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
5 октября, 07:40
Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й
29 сентября, 13:33
Главные новости
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Северсталь», «Металлург» – «Нефтехимик»
13 минут назад
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
сегодня, 06:46
Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
сегодня, 06:34
Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов
сегодня, 05:58Видео
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4
сегодня, 05:45
Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»
сегодня, 05:22
«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
сегодня, 04:58
Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
сегодня, 03:30Видео
Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Амура» об отставке Гальченюка: «Он проделал большую работу с командой летом, но ее не удалось трансформировать в стабильную игру и результат»
19 минут назад
Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ
34 минуты назад
Никишин против «Торонто»: 1 бросок и «минус 2» за 25:21 – 2-е время в сезоне. У него 9 очков и «+13» в 25 играх
49 минут назад
Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
сегодня, 07:10
Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»
сегодня, 06:58
Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх
сегодня, 05:46Видео
Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу
сегодня, 05:34Видео
Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне
сегодня, 05:10Видео
Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:46Видео
Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне
сегодня, 04:34Видео