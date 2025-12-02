Шилов – 26-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet, Верхофф – 1-й, Маккенна – 2-й, Щербаков – 31-й, Морозов – 32-й
Егор Шилов занял 26-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.
Егор Шилов занял 26-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet.
Топ-32 возглавил защитник Китон Верхофф.
1. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
4. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
5. н Калеб Малхотра («Брантфорд»);
6. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
7. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);
8. н Итан Белчетц («Виндзор»);
9. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
10. н Адам Новотны («Питерборо»);
...26. н Егор Шилов («Викториявилль»);
...31. з Никита Щербаков («Толпар»);
32. н Илья Морозов (университет Майами).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
