Подколзин против «Виннипега»: ассист, 1 бросок, 4 хита, 3 потери и «+1» за 14:14. У него 12 очков в 29 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+8»

Василий Подколзин сделал результативную передачу в матче против «Виннипега».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин ассистировал при шайбе Мэттью Савоя в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (6:2).

На счету 24-летнего игрока стало 12 (5+7) очков в 29 играх в сезоне при полезности «+8» (лучший показатель в «Ойлерс») и среднем времени на льду 15:16.

Сегодня Василий (14:14, «+1») отметился также 1 броском в створ, 1 блоком и 4 силовыми приемами. Также нападающий допустил 3 потери.