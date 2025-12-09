Гендиректор «Динамо» о том, что болельщики были против отставки Кудашова: «Право фанатов проявлять реакцию. Осуждения со стороны клуба нет. Главное, чтобы решения пошли на благо команды»

Гендиректор «Динамо» высказался об изменениях в штабе.

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал изменения в тренерском штабе.

17 ноября «Динамо» сообщило, что Алексей Кудашов был уволен с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов .

– Никакой адаптации нет. Вячеслав Анатольевич [Козлов] хорошо знал команду. Это человек, который имеет огромный игровой опыт, не просто играл, а поднимал Кубки Стэнли над головой. Он давно работает в клубе, знает ребят, а ребята знают его требования. Пока довольны, как все происходит.

– Болельщики активно протестовали против отставки Кудашова?

– У нас есть специалист по работе с болельщиками, идет постоянное общение. Право болельщиков проявлять реакцию. Со стороны клуба нет никакого осуждения. Главное, чтобы все решения пошли на благо клуба, – сказал Сушко.

«Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку Кудашова на матч со «Спартаком». Болельщики растянули его возле арены и скандировали фамилию экс-тренера

