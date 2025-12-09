Бахмутов о КПК: «Можно было бы сборную Украины сделать. Чисто по фамилиям: Панченко, Тимченко, Савчук. Может, и команду канадцев собрали бы из игроков КХЛ»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов считает, что на Кубок Первого канала можно было бы собрать сборные Украины и Канады из игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Соперниками «России 25» под руководством Романа Ротенберга будут сборные Беларуси и Казахстана.

«Пока мы ничего сделать не можем, поэтому проводим Кубок Первого канала. Но я бы сделал несколько наших сборных: U21, U23, U18. Можно вспомнить СССР и что там называлось спартакиадой народов. Можно было бы собрать сборную по географическому признаку. Сборную Украины, например, сделать. Чисто по фамилиям: Панченко, Тимченко, Савчук. Может, и сборную канадцев собрали бы из игроков КХЛ.

Конечно, Кубок Первого канала получается каким-то обрезанным. Не хватает нам европейских сборных. Тут и спорить не надо. Но и горевать, слезы лить смысла нет. Сколько там в Европе они еще беситься будут, только одному богу известно.

Пока нас не принимают, надо играть. Сборная должна быть. А в нашей конкретной ситуации их должно быть несколько», – заявил Бахмутов.