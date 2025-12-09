Плющев о непопадании игроков СКА в «Россию 25»: «Это прерогатива штаба. Там много нападающих, которые в состоянии решать, даже с избытком»

Плющев объяснил отсутствие игроков СКА в составе «России 25».

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 11 по 14 декабря. Соперниками российской команды под руководством Романа Ротенберга будут сборные Беларуси и Казахстана.

В итоговой заявке «России 25» нет ни одного представителя СКА, где Ротенберг ранее работал главным тренером. На данный момент клуб занимает 7-е место в Западной конференции.

«Видимо, потому что они на седьмом месте, может быть, сейчас они в сборную не вписываются.

Насколько я видел, там достаточно много нападающих, которые в состоянии решать, даже, по-моему, с избытком их там. Поэтому то, что не попали армейцы с города на Неве, это, в принципе, прерогатива тренерского штаба», -заявил Плющев.

31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире