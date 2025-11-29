Минтюков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У защитника «Анахайма» 4 очка в 21 игре

Павел Минтюков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (5:4 Б).

Гол стал для 22-летнего россиянина первым в сезоне. В 21 игре у него 4 (1+3) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:39.

Сегодня Павел (17:18, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 блок.