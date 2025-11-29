Исаков об 1:2 с Минском: «Торпедо» не удалось реализовать моменты. Против нас играл очень сильный вратарь»

Исаков: «Торпедо» не реализовало моменты в матче с минским «Динамо».

Тренер «Торпедо » Алексей Исаков оценил поражение от минского «Динамо » (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Матч был интересным по сюжету. Для нас важно было сыграть качественно по‑другому по сравнению с матчем в Минске, по содержанию получилось, но не удалось реализовать моменты. Это ни в коем случае не умаляет заслуги «Динамо», Минск играл как всегда здорово, агрессивно. Но мы здесь больше говорим о нашей игре, поэтому имеем поражение.

Реализация моментов матч на матч не приходится. Иногда происходит голевая феерия, иногда засуха — эти стадии проходят все команды. На данный момент у нас так. Не забывайте еще, что против нас в воротах играл очень сильный вратарь [Фукале ] — это нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Исаков.