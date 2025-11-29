Квартальнов о 2:1 с «Торпедо»: «Фукале дал большой шанс победить. Минск самоотверженно сыграл в 3-м периоде»
Квартальнов: Фукале дал Минску большой шанс победить «Торпедо».
Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Торпедо» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Выдался тяжелый матч. Мы пять дней не играли, «Торпедо» чуть побольше. Это тоже чуть сказалось, но потом вошли в игру. Хороший третий период, Фукале дал нам большой шанс победить. Команда самоотверженно и здорово сыграла в последние 20 минут матча. Победа есть победа, хоть если бы счет был 1:0.
Думаю, два периода была равная игра. В третьем сами отдали инициативу, когда забили гол, играли по счету. Нам было непросто. Оборона держала момент, Фукале помог. Нападающие «Торпедо» не боялись идти вперед, рисковать, ведь если будешь с оглядкой играть, то ничего не получится», — сказал Квартальнов.
