Кузнецов не набрал очков в 3-й игре подряд. Он стал 12-м форвардом «Металлурга» по игровому времени в матче с «Авангардом»

Евгений Кузнецов не набрал очков в третьем матче подряд.

Нападающий «Металлурга » не отличился результативными действиями в игре против «Авангарда » в регулярном чемпионате FONBET КХЛ (4:1).

33-летний хоккеист провел на льду 10 минут и 23 секунды и стал 12-м среди нападающих магнитогорской команды по игровому времени в этом матче. Кузнецов сделал один бросок по воротам соперника и выиграл 3 вбрасывания из 9.

В текущем розыгрыше турнира форвард провел 7 матчей и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+1».