«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
«Рейнджерс» подписали вратаря Спенсера Мартина.
«Рейнджерс» подписали контракт с 30-летним канадским вратарем Спенсером Мартином и поместили его на драфт отказов с целью отправки в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» в АХЛ.
Напомним, ЦСКА расторг контракт с Мартином 11 ноября. В текущем сезоне голкипер провел за армейский клуб 14 матчей, одержал 5 побед, отражая в среднем 90,5% бросков при надежности 2,69. На счету голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо», «Ванкувера», «Коламбуса» и «Каролины».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости