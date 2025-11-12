«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ

«Рейнджерс» подписали вратаря Спенсера Мартина.

«Рейнджерс » подписали контракт с 30-летним канадским вратарем Спенсером Мартином и поместили его на драфт отказов с целью отправки в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» в АХЛ .

Напомним, ЦСКА расторг контракт с Мартином 11 ноября. В текущем сезоне голкипер провел за армейский клуб 14 матчей, одержал 5 побед, отражая в среднем 90,5% бросков при надежности 2,69. На счету голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо», «Ванкувера», «Коламбуса» и «Каролины».