Мичков забил 6-й гол в сезоне – «Флориде» с подставления. Форвард «Филадельфии» набрал 11 очков в 22 матчах регулярки НХЛ

Матвей Мичков забил 6-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:2).

Во втором периоде форвард подставил клюшку после наброса защитника Эмиля Андре.

В матче с «Пантерс» Мичков также получил нейтральный показатель полезности, нанес один бросок по воротам и провел на льду 12:13 (0:57 – в большинстве).

В этом сезоне Мичков набрал 11 (6+5) баллов при полезности «минус 4» в 22 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 14:45.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
