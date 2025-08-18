Клаэссон о том, что шведов критикуют дома за игру в КХЛ: «Кошмар, что журналисты порой довольно жестко говорят о нас. Я просто играю в хоккей и стараюсь содержать семью»

Фредерик Клаэссон высказался о том, что шведов из КХЛ критикуют на родине.

32-летний защитник, в межсезонье перешедший в «Динамо» из ЦСКА, является одним из трех шведских хоккеистов, представляющих клубы Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в лиге выступает защитник Робин Пресс («Металлург»), а в «Адмирал» недавно перешел форвард Дмитрий Тимашов (сообщалось, что игрок с шведским паспортом хочет получить российское гражданство).

В сезоне-2021/22 в лиге играли около 30 шведских хоккеистов. После начала СВО большая часть легионеров из европейских стран покинула лигу.

«У нас очень много хороших шведских игроков, и я думаю, что многие из них хотели бы играть в КХЛ, потому что это сильная лига. Плюс ты можешь жить в таком красивом городе, как Москва.

Я думаю, что это кошмар, что они (журналисты – Спортс) порой довольно жестко говорят о нас. Но я просто играю в хоккей и хочу побеждать. Плюс я стараюсь содержать семью. Что есть, то есть», – сказал Клаэссон.

