Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф. Рекорд лиги у Ягра (151)

Александр Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса » (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне, 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок и 980-м с учетом плей-офф.

По числу победных шайб в регулярках (139) форвард обновил рекорд НХЛ.

С учетом плей-офф у него стало 150 победных шайб. В этом зачете рекорд принадлежит Яромиру Ягру (151).