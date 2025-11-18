Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф. Рекорд лиги у Ягра (151)
Александр Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне, 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок и 980-м с учетом плей-офф.
По числу победных шайб в регулярках (139) форвард обновил рекорд НХЛ.
С учетом плей-офф у него стало 150 победных шайб. В этом зачете рекорд принадлежит Яромиру Ягру (151).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
