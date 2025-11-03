Грицюк без очков в 4-м матче подряд: 4 броска и «минус 1» за 17:04 (личный рекорд в НХЛ) против «Анахайма». У него 2+4 в 13 играх в сезоне
Арсений Грицюк остался без очков в 4-м матче подряд.
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).
У 24-летнего россиянина 6 (2+4) баллов в 13 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 13:38.
Сегодня Грицюк (17:04 – личный рекорд в лиге, «минус 1») отметился 4 бросками в створ и 1 перехватом.
