Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»
Агент Комтуа опроверг слухи об обмене игрока в «Локомотив».
Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Максима Комтуа, опроверг информацию о возможном обмене хоккеиста в «Локомотив».
«Это все бред. Такого нет, не стоит этому верить.
Общались с клубом на этот счет, посмеялись. В реальности ничего такого нет», – сказал Ботев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
