  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»
14

Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»

Агент Комтуа опроверг слухи об обмене игрока в «Локомотив».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Максима Комтуа, опроверг информацию о возможном обмене хоккеиста в «Локомотив».

«Это все бред. Такого нет, не стоит этому верить.

Общались с клубом на этот счет, посмеялись. В реальности ничего такого нет», – сказал Ботев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
