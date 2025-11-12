Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»

Агент Комтуа опроверг слухи об обмене игрока в «Локомотив».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Динамо » Максима Комтуа , опроверг информацию о возможном обмене хоккеиста в «Локомотив ».

«Это все бред. Такого нет, не стоит этому верить.

Общались с клубом на этот счет, посмеялись. В реальности ничего такого нет», – сказал Ботев.