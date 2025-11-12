Зислис об «Авангарде»: «Все решает Ги Буше, менеджеры не могут повлиять. Он уже дошел до стадии, что где-то ему надо ударить по рукам, сказать: «Что ты творишь?»

Михаил Зислис высказался о ситуации в «Авангарде».

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис высказался о ситуации в «Авангарде ».

10 ноября «Авангард» уступил СКА (0:1). Клуб тренера Ги Буше потерпел 3-е поражение подряд и занимает 3-е место в таблице Востока с 31 баллом в 24 матчах.

«В «Авангарде» сделано так, что решает все Ги Буше. Под него сделано все. И когда начинаешь слышать оправдания... Причем, если бы это условный Николай Заварухин сказал: нам реализации не хватает. Ну, нормально.

Но ты Ги Буше, под тебя сделали это, убрали того, взяли того, там твой помощник, а ты начинаешь на что-то ссылаться. И я так понимаю, что так выстроено отношение, что ему только [Евгений] Кожевников что-то может сказать. То есть самый главный. Если ему не понравилась игра там или результаты.

Менеджеры не могут повлиять, потому что так выстроена там система. На мой взгляд, Буше уже дошел до такой стадии, что где-то ему надо ударить по рукам, сказать: «Что ты творишь?»

Я вспоминаю, что было с другими канадскими тренерами, что было с Хартли , которого там давили со всех сторон, если не так, его могли уволить.

А сейчас я слушаю: «Ну вот должно наладиться. Ги Буше думает о плей-офф». Ребята, у вас полная арена, у вас 75 лет, вы не можете забить вчерашним эмхаэловцам, вэхаэловцам ни одной шайбы. И говорит: «Нас реализация подвела».

Я считаю, что тут надо, чтобы другие люди ему указали на место. Нельзя так делать», – сказал Зислис.