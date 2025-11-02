«Сибирь» подписала пробный контракт с Лещенко. У 30-летнего форварда 100+102 в 525 матчах в КХЛ с учетом плей-офф
«Сибирь» подписала пробный контракт с форвардом Вячеславом Лещенко.
30-летний форвард Вячеслав Лещенко присоединился к «Сибири» на условиях пробного соглашения.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик» – 61 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и 21 (9+12) очков при полезности «минус 25».
Всего в лиге с учетом плей-офф у него 202 (100+102) очка в 525 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сибири»
