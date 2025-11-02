«Сибирь» подписала пробный контракт с Лещенко. У 30-летнего форварда 100+102 в 525 матчах в КХЛ с учетом плей-офф

«Сибирь» подписала пробный контракт с форвардом Вячеславом Лещенко.

30-летний форвард Вячеслав Лещенко присоединился к «Сибири » на условиях пробного соглашения.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик » – 61 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и 21 (9+12) очков при полезности «минус 25».

Всего в лиге с учетом плей-офф у него 202 (100+102) очка в 525 играх.