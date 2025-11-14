Макдэвид возглавил гонку ассистентов НХЛ – 20 передач в 19 играх. В гонке бомбардиров он идет на 2-м месте с 27 очками, лидирует Маккиннон (33)

Коннор Макдэвид набрал 0+2 с «Коламбусом» и возглавил гонку ассистентов НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом » (4:5) и возглавил гонку ассистентов НХЛ .

На счету 28-летнего канадца стало 27 (7+20) очков в 19 играх. Текущая результативная серия – 7 матчей (4+9 на отрезке).

Он единолично возглавил гонку ассистентов лиги, обогнав форварда Нэтана Маккиннона из «Колорадо » (19 ассистов в 18 играх).

В гонке бомбардиров Макдэвид идет на чистом 2-м месте, уступая Маккиннону (33 очка в 18 играх) 6 баллов.