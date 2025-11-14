Макдэвид возглавил гонку ассистентов НХЛ – 20 передач в 19 играх. В гонке бомбардиров он идет на 2-м месте с 27 очками, лидирует Маккиннон (33)
Коннор Макдэвид набрал 0+2 с «Коламбусом» и возглавил гонку ассистентов НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом» (4:5) и возглавил гонку ассистентов НХЛ.
На счету 28-летнего канадца стало 27 (7+20) очков в 19 играх. Текущая результативная серия – 7 матчей (4+9 на отрезке).
Он единолично возглавил гонку ассистентов лиги, обогнав форварда Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (19 ассистов в 18 играх).
В гонке бомбардиров Макдэвид идет на чистом 2-м месте, уступая Маккиннону (33 очка в 18 играх) 6 баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
