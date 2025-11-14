  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
10

Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Северстали».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Северсталью» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Красно-белые занимают 6-е место на Западе, набрав 29 очков после 26 матчей. 

– Как ваше самочувствие?

– Раз я здесь, то получше. Через такие игры тоже надо проходить.

– Обсуждали потенциальное подписание Георгиева?

– Обсуждение игроков – наша внутренняя кухня. Мы также будем продолжать общаться внутри клуба. Я не хочу ничего комментировать.

– «Спартак» отделяет от девятого места всего три очка, насколько это давит на команду?

– Таблица – для вас, журналистов, чтобы было о чем говорить и писать, у нас задача выигрывать каждую игру, как будет в конце сезона – жизнь покажет, – заявил Алексей Жамнов. 

Также тренер рассказал о том, чего не хватило «Спартаку» для победы. 

«Старались, в каких‑то моментах играли правильно, держали шайбу. Идет открытый хоккей с двух сторон, нам не хватило концентрации, были отрезки, в которых мы делали неправильные вещи. Но сама игра мне понравилась. Многое идет от головы, моя задача – разобраться в этом внутри коллектива», – сказал Жамнов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoАлексей Жамнов
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов отбыл дисквалификацию и сразу забил. Не зря «Спартак» его оставил
вчера, 20:40
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
11 ноября, 11:32
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» принимает «Барыс», «Сибирь» уступила «Динамо», «Сочи» победил «Шанхай»
сегодня, 15:01Live
Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом
28 минут назад
Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездную серию матчей против СКА, «Трактора» и «Автомобилиста»
32 минуты назад
Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхаем». Алексей доиграл встречу до конца
сегодня, 15:08Фото
Гендиректор ФХР о Кубке Первого канала: «Был контакт со Словакией, еще несколько вариантов. Мы плохо сработали – они не приехали»
сегодня, 14:58
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Флорида» примет «Тампу», «Миннесота» против «Анахайма», «Монреаль» встретится с «Бостоном»
сегодня, 14:56
Кудашов о 3:2 с «Сибирью»: «Всегда сложно обыграть команду, у которой поменялся тренер. «Динамо» это сделало, и слава богу»
сегодня, 14:42
«Сочи» дома победил «Шанхай» – 4:2. Китайский клуб проиграл 9 из 11 последних матчей
сегодня, 14:30
Форвард «Колорадо» Бардаков: «Центр Денвера – смесь Балашихи и Подольска, а рядом будто Северск. Есть несколько высоток, но в основном это домики, за ними – простор»
сегодня, 13:31
Экс-форвард «Торонто» Болланд: «Пока я жив, хочу увидеть победу «Лифс» в Кубке Стэнли. Времени еще много, но будет тяжело – сейчас они не на уровне плей-офф»
сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Радулове в составе «России 25»: «Хороший выбор, он будет вожаком, капитаном. Пусть другое поколение смотрит, как он тренируется»
3 минуты назад
Готовец из «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил Кудашов: «Ищет пожарная, ищет милиция, ищут в нашей столице. Конечно, ищем замену, скажите только где»
18 минут назад
У Лоуренса 3+1 в дебютной игре за ЦСК ВВС в ВХЛ – против СКА-ВМФ
41 минуту назад
Фаулер набрал 500-е очко в регулярках НХЛ. Игрок «Сент-Луиса» – 12-й среди действующих защитников по баллам за карьеру
сегодня, 14:15
Тренер «Сибири» Люзенков о 2:3 с «Динамо»: «Сами себе в ногу выстрелили, удаляясь против хорошей команды. Вышли с хорошим настроем, первые смены действовали прилично»
сегодня, 14:02
Костин о Хартли в «Авангарде»: «Слегка маразматиком его считал, не понимал акцента на деталях. Мне было 20 лет, хотелось просто побегать с шайбочкой»
сегодня, 13:50
Сузуки о 0:7 с «Далласом»: «Монреаль» сбавил обороты и ослабил хватку. Нужно навести порядок и вернуться к основам»
сегодня, 12:46
Сергей Андронов: «Не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Надо смотреть вкупе, что у них происходит»
сегодня, 11:31
Широков – на тренерской скамье «Сибири» в игре с «Динамо». 39-летний форвард пропускает матч из-за травмы
сегодня, 11:17
Защитник «Шанхая» Харпур о Петербурге: «Потрясающая архитектура, удивительные по красоте здания. Вечером красиво освещаются мосты»
сегодня, 10:29