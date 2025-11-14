Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Северстали».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Северсталью» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Красно-белые занимают 6-е место на Западе, набрав 29 очков после 26 матчей.

– Как ваше самочувствие?

– Раз я здесь, то получше. Через такие игры тоже надо проходить.

– Обсуждали потенциальное подписание Георгиева?

– Обсуждение игроков – наша внутренняя кухня. Мы также будем продолжать общаться внутри клуба. Я не хочу ничего комментировать.

– «Спартак» отделяет от девятого места всего три очка, насколько это давит на команду?

– Таблица – для вас, журналистов, чтобы было о чем говорить и писать, у нас задача выигрывать каждую игру, как будет в конце сезона – жизнь покажет, – заявил Алексей Жамнов.

Также тренер рассказал о том, чего не хватило «Спартаку» для победы.

«Старались, в каких‑то моментах играли правильно, держали шайбу. Идет открытый хоккей с двух сторон, нам не хватило концентрации, были отрезки, в которых мы делали неправильные вещи. Но сама игра мне понравилась. Многое идет от головы, моя задача – разобраться в этом внутри коллектива», – сказал Жамнов.