Ткачак может начать тренировки на льду в течение 2 недель. Форвард «Флориды» не играет с августа после операции из-за разрыва мышцы бедра

Мэттью Ткачак может начать тренировки на льду в течение двух недель.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак в ближайшие 2 недели может выйти на лед, сообщил главный тренер «Пантерс» Пол Морис .

Напомним, в августе Ткачаку сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. На старте тренировочного лагеря генменеджер Билл Зито говорил, что клуб рассчитывает вернуть форварда в строй уже к середине декабря.

«Мы ожидаем, что он выйдет на лед в ближайшие две недели», – сказал Пол Морис, напомнив, что Ткачак получил травму, выступая за сборную США на турнире Четырех наций.

Помимо Ткачака, у «Флорида » не играет капитан Александр Барков – он перенес операцию на колене после травмы в начале лагеря и выбыл на 7-9 месяцев. В списке травмированных также находятся форварды Томаш Носек (колено) и Джона Гаджович (верхняя часть тела), а также защитник Дмитрий Куликов (плечо).