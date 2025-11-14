Маршанд с 1000-м очком в НХЛ при 0+2, Нечас с 2+2 и Робертсон с 2+1 – звезды дня в лиге

Брэд Маршанд, Мартин Нечас и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Далласа » Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (7:0).

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Мартин Нечас с 4 (2+2) очками в матче с «Баффало» (6:3).

Первая звезда – форвард «Флориды» Брэд Маршанд с 1000-м очком в лиге. Он сделал 2 результативные передачи в матче с «Вашингтоном» (6:3).

