Маршанд с 1000-м очком в НХЛ при 0+2, Нечас с 2+2 и Робертсон с 2+1 – звезды дня в лиге

Брэд Маршанд, Мартин Нечас и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ. 

Третья звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (7:0). 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Мартин Нечас с 4 (2+2) очками в матче с «Баффало» (6:3). 

Первая звезда – форвард «Флориды» Брэд Маршанд с 1000-м очком в лиге. Он сделал 2 результативные передачи в матче с «Вашингтоном» (6:3). 

Маршанд выбил 1000 очков в НХЛ! В 37 лет он тащит «Флориду»

Кули с 2+1, Батерсон с 2+1 и Бобровский с 50-м шатаутом в карьере – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 1000-м очком не попал в тройку

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
