Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»

Пол Биссоннетт оценил новый контракт Мартина Нечаса с «Колорадо».

26-летний форвард «Колорадо» Мартин Нечас продлил договор на 8 лет и 11,5 млн долларов в среднем за сезон. «Эвеланш» получили его в прошлом сезоне, выменяв у «Каролины» за Микко Рантанена .

Бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт прокомментировал сделку на подкасте Spittin’ Chiclets.

«Похоже, Рантанен и его представители хотели 13,5-14 млн долларов. Учитывая, что Нечас моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном – это отличная сделка.

«Колорадо » сэкономил 2 млн долларов, если цифры верны. Это немного снизит давление на Нечаса, он не будет выглядеть жадным в глазах болельщиков.

Уровень его игры в плей-офф все еще подлежит оценке. Не думаю, что мы видели его на пике формы в Кубке Стэнли.

Но я невероятно рад за этого парня, он идеально вписался. Продление договора оправдывает обмен Рантанена», – заявил Биссоннетт.

