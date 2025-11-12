«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд в КХЛ.
«Торпедо» обыграло «Сочи» (5:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ, одержав 7-ю победу кряду.
Команда Алексея Исакова набрала 38 очков в 28 встречах и занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции.
У «Сочи» 4 поражения подряд, «южане» идут на последнем месте в общей таблице КХЛ с 14 баллами после 23 матчей.
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости