«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе

«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд в КХЛ.

«Торпедо » обыграло «Сочи » (5:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ, одержав 7-ю победу кряду.

Команда Алексея Исакова набрала 38 очков в 28 встречах и занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции.

У «Сочи» 4 поражения подряд, «южане» идут на последнем месте в общей таблице КХЛ с 14 баллами после 23 матчей.

«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут