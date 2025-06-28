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В «Коламбус» из «Колорадо» перешли Койла и Вуд в обмен на Брайндли и выбор в 3-м раунде драфта

«Коламбус» и «Колорадо» совершили обмен.

В «Коламбус» перешли форварды Чарли Койла и Майлс Вуда в обмен на форварда Гэвина Брайндли, выбор в третьем раунде под общим 77-м номером на драфте НХЛ-2025 года и условный выбор во втором раунде драфта-2027.

33-летний Койл забил 189 голов и отдал 296 голевых передач в 950 матчах за карьеру. Он выступал за «Колорадо», «Бостон» и «Миннесоту». с

На счету у 29-летнего Вуда 513 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в «Колорадо» и «Нью-Джерси».

20-летнего Брайндли «Коламбус» выбрал во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ-2023. Он появился в одной игре за клуб и в прошлом сезоне играл в АХЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Коламбуса»
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