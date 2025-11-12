Давыдов о Комтуа: «Средний форвард – то скучает, то загорается. Я воспитан советским хоккеем, мастер – это стабильный игрок. В КХЛ сегодня большинство – подмастерья»
Виталий Давыдов назвал форварда Максима Комтуа средним игроком, не соответствующим советским критериям мастера.
В 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 9».
– Как восприняли слухи о возможности обмена одного из лидеров «Динамо» – форварда Комтуа – в «Локомотив»?
– Никак. Это дело исключительно клуба, команды, главного тренера. Как они посчитают, так и должно быть. Тут командные интересы – на первом месте.
– Вам не показалось, что в этом сезоне Комтуа заскучал?
– Послушайте, Комтуа – средний форвард. Он все эти годы то скучает, то загорается. То исчезает, то выдает энергичные, качественные матчи.
Поймите, я воспитан советским хоккеем. У нас мастером всегда считался только тот хоккеист, который играет стабильно. А как только идут постоянные перепады – это уже не мастер, а средний игрок, подмастерье.
Таких в КХЛ сегодня – подавляющее большинство. Комтуа – один из них. Хотя форвард не без огонька, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.