  • Давыдов о Комтуа: «Средний форвард – то скучает, то загорается. Я воспитан советским хоккеем, мастер – это стабильный игрок. В КХЛ сегодня большинство – подмастерья»
Давыдов о Комтуа: «Средний форвард – то скучает, то загорается. Я воспитан советским хоккеем, мастер – это стабильный игрок. В КХЛ сегодня большинство – подмастерья»

Виталий Давыдов назвал Максима Комтуа средним игроком.

Виталий Давыдов назвал форварда Максима Комтуа средним игроком, не соответствующим советским критериям мастера. 

В 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний канадец набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 9». 

– Как восприняли слухи о возможности обмена одного из лидеров «Динамо» – форварда Комтуа – в «Локомотив»?

– Никак. Это дело исключительно клуба, команды, главного тренера. Как они посчитают, так и должно быть. Тут командные интересы – на первом месте. 

– Вам не показалось, что в этом сезоне Комтуа заскучал?

– Послушайте, Комтуа – средний форвард. Он все эти годы то скучает, то загорается. То исчезает, то выдает энергичные, качественные матчи.

Поймите, я воспитан советским хоккеем. У нас мастером всегда считался только тот хоккеист, который играет стабильно. А как только идут постоянные перепады – это уже не мастер, а средний игрок, подмастерье.

Таких в КХЛ сегодня – подавляющее большинство. Комтуа – один из них. Хотя форвард не без огонька, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
