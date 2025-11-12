Рашит Давыдов о дебюте Мурашова в НХЛ: «В игре Сергея была некоторая скованность, но это нормально для первой встречи на новом уровне. В следующем матче он сыграет более раскованно»

Рашит Давыдов высказался о дебюте Сергея Мурашова в НХЛ.

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов поделился мыслями о дебюте вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова в НХЛ.

21‑летний Мурашов 9 ноября провел первый матч в НХЛ. Он защищал ворота «Пингвинс» в игре против «Лос-Анджелеса » (2:3). Мурашов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

Давыдов ранее работал с голкипером в «Локомотиве ».

«Сергей вполне заслуженно получил возможность дебютировать в НХЛ. Своей работой и игрой в прошедшем году и на выставочных играх этого сезона Сергей подтверждал свой уровень подготовки и готовность дебютировать в лучшей лиге мира.

Сергею могли дать дебютировать в НХЛ уже в конце прошлого сезона, когда «Питтсбург» потерял шансы на выход в плей-офф за несколько туров до конца регулярного чемпионата.

Если говорить про дебютную игру с «Лос-Анджелесом», то мне показалось, что в игре Сергея была некоторая скованность, но это вполне нормально для первой встречи на новом уровне. Зная осознанный и осмысленный подход Сергея к процессу, скажу, что он уже в следующем матче сыграет более раскованно и уверенно.

Помню дебют Мурашова в КХЛ за «Локомотив». Тогда он тоже первую игру провел очень напряженно, но уже в последующих встречах играл спокойно и надежно, по-взрослому.

Уровень технической и ментальной оснащенности уже позволяет ему показывать зрелую и качественную игру на самом высоком уровне. Главное, продолжать работать и развиваться дальше, а это Сергей умеет», – сказал Давыдов.

