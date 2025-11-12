  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рашит Давыдов о дебюте Мурашова в НХЛ: «В игре Сергея была некоторая скованность, но это нормально для первой встречи на новом уровне. В следующем матче он сыграет более раскованно»
1

Рашит Давыдов о дебюте Мурашова в НХЛ: «В игре Сергея была некоторая скованность, но это нормально для первой встречи на новом уровне. В следующем матче он сыграет более раскованно»

Рашит Давыдов высказался о дебюте Сергея Мурашова в НХЛ.

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов поделился мыслями о дебюте вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова в НХЛ.

21‑летний Мурашов 9 ноября провел первый матч в НХЛ. Он защищал ворота «Пингвинс» в игре против «Лос-Анджелеса» (2:3). Мурашов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

Давыдов ранее работал с голкипером в «Локомотиве».

«Сергей вполне заслуженно получил возможность дебютировать в НХЛ. Своей работой и игрой в прошедшем году и на выставочных играх этого сезона Сергей подтверждал свой уровень подготовки и готовность дебютировать в лучшей лиге мира.

Сергею могли дать дебютировать в НХЛ уже в конце прошлого сезона, когда «Питтсбург» потерял шансы на выход в плей-офф за несколько туров до конца регулярного чемпионата.

Если говорить про дебютную игру с «Лос-Анджелесом», то мне показалось, что в игре Сергея была некоторая скованность, но это вполне нормально для первой встречи на новом уровне. Зная осознанный и осмысленный подход Сергея к процессу, скажу, что он уже в следующем матче сыграет более раскованно и уверенно.

Помню дебют Мурашова в КХЛ за «Локомотив». Тогда он тоже первую игру провел очень напряженно, но уже в последующих встречах играл спокойно и надежно, по-взрослому.

Уровень технической и ментальной оснащенности уже позволяет ему показывать зрелую и качественную игру на самом высоком уровне. Главное, продолжать работать и развиваться дальше, а это Сергей умеет», – сказал Давыдов.

Мурашов дебютировал в НХЛ. Вратарь «Питтсбурга» отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСергей Мурашов
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoКХЛ
logoРашит Давыдов
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЛос-Анджелес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурашов о дебютном матче в НХЛ: «Особенный вечер для меня, но я всегда хочу приносить команде 2 очка. «Питтсбург» извлечет уроки и будет становиться сильнее»
10 ноября, 06:53
Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»
9 ноября, 17:31
Брэзо выбыл на 4 недели из-за травмы, Джерри и Аччари – на 3. «Питтсбург» вызвал Мурашова, Хейнена и Грейвса из АХЛ
5 ноября, 19:26
Главные новости
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
1 минуту назадТесты и игры
НХЛ. «Тампа» примет «Рейнджерс», «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 17:20
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
5 минут назад
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
19 минут назад
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
28 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
35 минут назад
Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
45 минут назад
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
сегодня, 18:28
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
сегодня, 18:13
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
сегодня, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
сегодня, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
сегодня, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
сегодня, 15:15
Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»
сегодня, 14:59
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
сегодня, 14:46
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
сегодня, 14:37Фото
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
сегодня, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
сегодня, 13:54
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
сегодня, 13:45