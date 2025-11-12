«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году

Зарплата Вячеслава Лещенко в «Сибири» – 7 млн рублей в год.

Зарплата 30-летнего нападающего Вячеслава Лещенко в «Сибири» составит 7 млн рублей, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сегодня новосибирский клуб подписал с Лещенко соглашение до конца сезона-2025/26. Форвард сыграл 3 матча за «Сибирь» на пробном контракте и забросил одну шайбу.

Всего на счету Лещенко 528 матчей и 203 (101+102) очка за карьеру в FONBET Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне он набрал 21 (9+12) балла в 61 матче за «Нефтехимик».