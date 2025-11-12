«Динамо» Минск одержало крупнейшую победу над «Сибирью» – 7:0. У команды Буцаева 11 поражений подряд

«Динамо» Минск одержало крупнейшую победу над «Сибирью» в КХЛ.

Минское «Динамо » разгромило «Сибирь » (7:0) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ – это крупнейшая победа минчан над клубом из Новосибирска.

Команда Дмитрия Квартальнова выиграла 8 из 9 последних матчей. Клуб занимает 4-е место на Западе, набрав 35 очков после 25 встреч.

«Сибирь» потерпела 11 поражений кряду. Команда Вячеслава Буцаева идет 11-й на Востоке, имея в активе 17 очков после 25 игр.