Ларионов о стиле СКА после 1:0 с «Авангардом»: «Иногда надо делать шаг в сторону, чтобы одержать важную победу. Глобально мы ничего не меняем»

Игорь Ларионов заявил, что не меняет стиль игры СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Авангардом » (1:0) в матче FONBET КХЛ.

– Выиграли сегодня во многом за счет терпения. Это немного расходится с вашей философией, о которой вы говорите. Как-то поменяли свой подход в этом смысле?

– Глобально мы ничего не меняем. Знаете, сейчас команда играет четыре матча через день, у нас много потерь в плане травм, болезней и так далее. Поэтому нужно находить какие-то ресурсы, делать именно маленькие корректировки, которые необходимы команде.

Играть через день путешествуя – непросто. Поэтому мы доносим до ребят, что какие-то вещи, которые мы можем делать правильно и красиво, в таких ситуациях не всегда работают. В усталости происходят те ментальные ошибки, которые потом ведут к потерям и к голам. Поэтому игра получилась не такой яркой, как вы, наверное, все видели. Но это та игра, которая оказалась достаточной для того, чтобы выиграть.

Порой ты начинаешь действовать вопреки тому, для чего вообще мы играем в хоккей – для эстетики, для болельщиков, для зрителей. Но иногда надо делать шаг в сторону для того, чтобы одержать важную победу.

Ключевое слово здесь – терпение. Это то, о чем я попросил ребят после второго периода в раздевалке, потому что очень важно быть свежими, ведь когда ты свежий, у тебя все-таки меньше ошибок. Когда ты с шайбой, ты должен понимать, что ты с ней делаешь, как ты ей распоряжаешься.

Хочу отметить, что ребята выдержали тот ураган, то давление со стороны соперника, конечно, с большой подачи вратаря. И довели матч до победы, – сказал Ларионов.

Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против «Шанхая» вышел уже нездоровым, восстанавливается сейчас. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»