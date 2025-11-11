  • Спортс
Буре об уходе Мартина из ЦСКА: «У него были хорошие матчи, но были и совсем отвратные. Когда твой уровень скачет то вверх, то вниз – это никуда не годится»

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре прокомментировал уход из клуба вратаря Спенсера Мартина.

– Конечно, ЦСКА обязан быть выше. Сейчас команда перестраивается. Пришел новый тренер, у него своя система. Мы верим в команду, поддерживаем ее.

Конечно, нам хотелось бы видеть результат намного лучше. И я думаю, что он будет. Потому что ребята потихоньку привыкают к новому тренеру и его системе. Будем работать дальше, чтобы команда занимала то место, на котором она и должна быть.

– Сегодня ЦСКА выдал бумаги о расторжении контракта канадскому вратарю Спенсеру Мартину. У него не пошло дело в армейском клубе?

– Не пошло вообще, конечно. И дело даже не в том, что он пропустил последний гол такой нелепый. Бывали у Мартина хорошие матчи, но бывали и совсем отвратные.

Но голкипер у ЦСКА должен быть стабильно хорошим. А класс вратаря в том и есть, что он выступает всегда на уровне. Но когда твой уровень скачет то вверх, то вниз, это никуда не годится, – сказал Буре.

Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
