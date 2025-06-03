Юханссон продлил контракт с «Миннесотой» на год и 800 тысяч долларов. Форвард набрал 34 очка в 72 матчах регулярки НХЛ
Маркус Юханссон продолжит выступления за «Миннесоту».
34-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год.
Зарплата шведского хоккеиста составит 800 тысяч долларов. По прошлому договору он зарабатывал два миллиона долларов в год.
В нынешнем сезоне Маркус Юханссон набрал 34 (11+23) очка при полезности «минус 7» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист провел пять игр и сделал две результативные передачи при полезности «0».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Миннесоты»
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