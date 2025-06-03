Юханссон продлил контракт с «Миннесотой» на год и 800 тысяч долларов. Форвард набрал 34 очка в 72 матчах регулярки НХЛ

Маркус Юханссон продолжит выступления за «Миннесоту».

34-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год.

Зарплата шведского хоккеиста составит 800 тысяч долларов. По прошлому договору он зарабатывал два миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне Маркус Юханссон набрал 34 (11+23) очка при полезности «минус 7» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист провел пять игр и сделал две результативные передачи при полезности «0».