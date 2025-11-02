Кофилд и Маккиннон лидируют в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 10 шайб. За ними 8 игроков с 9 голами – среди них Дорофеев, Драйзайтль и Кросби
Коул Кофилд и Нэтан Маккиннон лидируют в гонке снайперов НХЛ, у обоих по 10 шайб.
Форварды Коул Кофилд («Монреаль») и Нэтан Маккиннон («Колорадо») делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.
24-летний американец из «Канадиенс» забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ), 30-летний канадец из «Эвеланш» – в матче с «Сан-Хосе».
За лидерами следует группа сразу из 8 игроков с 9 шайбами, в их число входят действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль, 38-летний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости