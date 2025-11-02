Кофилд и Маккиннон лидируют в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 10 шайб. За ними 8 игроков с 9 голами – среди них Дорофеев, Драйзайтль и Кросби

Коул Кофилд и Нэтан Маккиннон лидируют в гонке снайперов НХЛ, у обоих по 10 шайб.

Форварды Коул Кофилд («Монреаль ») и Нэтан Маккиннон («Колорадо ») делят лидерство в гонке снайперов НХЛ .

24-летний американец из «Канадиенс» забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ), 30-летний канадец из «Эвеланш» – в матче с «Сан-Хосе».

За лидерами следует группа сразу из 8 игроков с 9 шайбами, в их число входят действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль, 38-летний капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби и форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.