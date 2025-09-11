ВидеоСпортс’’ совместно с Кинопоиском бесплатно покажет матчи Fonbet КХЛ.

ВидеоСпортс’’ с сентября будет показывать избранные матчи Fonbet КХЛ по четвергам. Первая трансляция: «Спартак» – «Северсталь» , начало – 11 сентября в 19:30 по московскому времени.

Команды дважды подряд пересекались в плей-офф КХЛ. Оба раза дальше проходил «Спартак» (по 4-1). Сможет ли «Северсталь», которая лучше всех провела летние турниры, взять реванш?

Ближайшие эфиры на ВидеоСпортс’’: «Лада» – «Торпедо» (18 сентября) и «Трактор» – «Авангард» (25 сентября).

ВидеоСпортc’’ – единое пространство для спортивного видео: прямые трансляции, хайлайты, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции Спортса’’. Все видео доступны бесплатно. Спортс’’ регулярно транслирует яркие события: матчи отбора ЧМ-2026 и квалификации Лиги чемпионов, игры «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Шанхая» Леонида Слуцкого и ПАОК Федора Чалова, теннисный «Мастерс», игры по регби и футзалу и другие турниры.

Все матчи Fonbet КХЛ смотрите на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

