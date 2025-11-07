Меньшиков о флиппинге: «Покупаешь убитый дом, делаешь ремонт, продаешь. Это не единственное, чем занимаюсь. Жизнь в США раза в 3 дороже, чем в Москве, приходится шевелиться в 3 раза быстрее»

Виталий Меньшиков рассказал, что восстанавливает и продает дома в США.

– После хоккея ты занялся недвижимостью – в частности флиппингом. Что это?

– Это когда ты покупаешь старенький, убитый дом, делаешь в нем ремонт и перепродаешь. Не обязательно брать совсем старый – можно купить с уставшим ремонтом, сделать его более-менее красивым, под американский лад, и потом продать.

Но для этого нужно разбираться во многих вещах: понимать, сколько дом будет стоить после ремонта, какой сейчас рынок и, самое главное, за сколько его действительно можно взять, чтобы потом не оказаться в минусе.

Нужно учитывать все расходы: на закрытие сделки, налоги на продажу и покупку, риелторские комиссии. Если финансируешься через хард мани, то и проценты по ним. На цифрах легко ошибиться: без опыта можно оказаться в большом-большом минусе.

– «Хард мани» – это что-то вроде ипотеки?

– Да, это деньги от заемщиков – в нашем случае в основном от частных лиц, хотя существуют и банковские кредиторы. Деньги выдаются под залог дома, но не через стандартный банковский процесс.

Проценты с хард мани выше: обычно берут 2-4% от суммы выдачи и еще примерно от 10 до 12% годовых. Поэтому главная цель флиппера – сделать ремонт как можно быстрее, чтобы не прогореть на процентах. Дальше включаются налоги, страховки, электричество, услуги ЖКХ. Нужно все просчитывать, иначе это очень съедает маржу.

– Когда ты понял, что недвижимость – то, чем хочешь заниматься?

– Флиппинг – не единственное, чем я занимаюсь, одно из направлений. Это, скорее, работа в руки.

Когда ты эмигрируешь, понимаешь, что никому особенно не нужен. На топовую работу тебя не возьмут, а жить где-то нужно. Жилье в США очень дорогое, даже базовые семейные расходы большие.

Нас четверо: жена и двое детей. И жизнь здесь обходится раза в три дороже, чем в Москве – и это только, чтобы закрыть базовые потребности. Поэтому приходится шевелиться в три раза быстрее и понимать, что если есть какая-то работа, которую ты можешь делать сразу – в частности, флиппинг – то ты можешь закрывать базовые расходы.

А с опытом рассчитывать на сверхдоход, который можно инвестировать и создавать портфель пассивного дохода, – сказал Меньшиков в интервью Спортсу’’ .

