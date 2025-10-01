«Салават» одержал победу в своем 1200-м матче в КХЛ. Команда Козлова обыграла «Сибирь», прервав серию из 6 поражений подряд

«Салават Юлаев» одержал победу в своем 1200-м матче в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Сибирь » со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.

Александр Хохлачев сделал дубль, по 2 очка также набрали Артем Горшков (1+1), Прохор Корбит (0+2) и Илья Федотов (0+2).

«Салават » занимает 11-е место на Востоке с 6 очками в 9 играх.

«Сибирь» идет на 10-м месте с 8 очками в 10 матчах.