Сергей Андронов: «В моей карьере пока пауза. Определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу»
Сергей Андронов высказался касательно своего будущего.
В сезоне-2024/25 нападающий играл за СКА. В межсезонье клуб обменял его в «Салават», после чего уфимская команда расторгла контракт с игроком.
– Когда вернетесь на лед?
– Пока не могу сказать. Потому что пока определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу.
Поэтому пока такая пауза в моей профессиональной карьере, – сказал олимпийский чемпион Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
