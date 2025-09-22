Сергей Андронов: «В моей карьере пока пауза. Определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу»

Сергей Андронов высказался касательно своего будущего.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за СКА . В межсезонье клуб обменял его в «Салават », после чего уфимская команда расторгла контракт с игроком.

– Когда вернетесь на лед?

– Пока не могу сказать. Потому что пока определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу.

Поэтому пока такая пауза в моей профессиональной карьере, – сказал олимпийский чемпион Сергей Андронов .