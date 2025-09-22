  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Андронов: «В моей карьере пока пауза. Определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу»
0

Сергей Андронов: «В моей карьере пока пауза. Определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу»

Сергей Андронов высказался касательно своего будущего.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за СКА. В межсезонье клуб обменял его в «Салават», после чего уфимская команда расторгла контракт с игроком.

– Когда вернетесь на лед?

– Пока не могу сказать. Потому что пока определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу.

Поэтому пока такая пауза в моей профессиональной карьере, – сказал олимпийский чемпион Сергей Андронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Андронов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
74 сентября, 21:26
«Салават» расторг контракты с Андроновым и Юдиным. Клуб выменял их у СКА 25 июля
541 августа, 13:10
Шевченко о финансах «Салавата»: «В Башкирии убили команду. Ливо не будет, Хмелевски уйдет. Если ничего не изменится, клуб в следующем сезоне не будет существовать – закроют, как «Витязь»
6431 июля, 17:10
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» принимает «Сочи», «Шанхай» против «Торпедо», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» уступила «Северстали»
6422 минуты назадLive
Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»
557 минут назад
«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»
9сегодня, 14:50
Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й
6сегодня, 14:20
Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей
60сегодня, 14:10
Кудашов о «Динамо»: «Когда петух клюнул, включились, стали играть дисциплинированно и работать. Но движение нужно улучшить, рисунок должен быть четче»
8сегодня, 13:15
Михайлов о ЦСКА: «Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно – Кубок Гагарина. Если команда будет прибавлять, а нападающие забрасывать – все будет в порядке»
10сегодня, 12:55
Кудашов установил рекорд «Динамо» в КХЛ по победам (177), опередив Знарка (176)
9сегодня, 12:45
«Локомотив» может обменять Лихачева. Хартли больше не рассчитывает на форварда (Артур Хайруллин)
20сегодня, 12:35
«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ
19сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Уилсон о 0:3 в 1-м периоде с «Северсталью»: «Сказалась поездка на Дальний Восток, возможно. Против такой быстрой команды нужно играть в силовой хоккей, во 2-м периоде сыграли лучше»
6 минут назад
Епанчинцев о 2:4 от «Северстали»: «Безобразно начали матч, но нашли возможность заиграть, перешли на 3 звена. 3-й период хороший был, создавали моменты, боролись до конца»
234 минуты назад
Козырев о 4:2 с «Сибирью»: «Важно, что вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, но концовку сыграли здорово»
42 минуты назад
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Динамо»: «Давили и не додавили, убили интрижку. Ребята хотели забить, была живая лавка, не получилось»
сегодня, 15:13
Нерс про «Эдмонтон»: «Выйти в двух сезонах подряд в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Нужно смотреть на вещи шире – мы должны продолжать стучаться в дверь»
5сегодня, 14:30
«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 13:55
Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры
3сегодня, 13:40
Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»
сегодня, 13:30
Крощинский и Холодилин дисквалифицированы на один матч. Федор начал драку с Никитой в матче «Трактора» и «Спартака» после его удара в колено Светлакову
2сегодня, 12:20
Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
5сегодня, 12:10