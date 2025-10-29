36-летний Андронов о карьере: «Пока не могу играть, накопились моменты со здоровьем. Не знаю, позволят ли они мне вернуться, но буду цепляться до последнего»

Сергей Андронов заявил, что может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

36-летний нападающий сейчас находится без контракта в FONBET КХЛ. В прошлом сезоне он набрал 4 (1+3) очка в 40 играх за СКА с учетом плей-офф.

– Некоторые обстоятельства не позволяют мне вернуться на лед. Пока не могу играть и продолжать свою карьеру. Ничего страшного.

– Это связано со здоровьем?

– Да. Но это такие моменты, которые накопились с течением моей игровой карьеры. Не знаю, позволят ли они мне дальше вернуться. Но посмотрим, время покажет!

– Рассматриваете только вариант продолжения карьеры?

– Когда ты не знаешь другой жизни, то будешь цепляться до последнего, – сказал Сергей Андронов .

