Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона

Пьер-Люк Дюбуа из «Вашингтона» пропустит несколько дней из-за травмы.

Пьер-Люк Дюбуа досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном » и «Айлендерс» (1:3), столкнувшись с Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.

По информации журналистки Сэмми Силбер, 27-летний нападающий избежал серьезной травмы, но пропустит несколько дней.

Это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провел шесть матчей в это регулярном чемпионате (два из них не полностью) и не набрал очков.

Карбери о «Вашингтоне» после 1:3 от «Айлендерс»: «Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать. Не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев»