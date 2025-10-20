Кирилл Сафронов о СКА: «У Ларионова есть кредит доверия – он был великим игроком, зарекомендовал себя как тренер. Не обращал бы внимание на спекуляции о замене»

Кирилл Сафронов заявил, что у Игоря Ларионова есть кредит доверия в СКА.

Армейцы занимают девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 16 очков в 16 матчах.

– СКА предстоит три домашних матча: ЦСКА, «Сочи» и «Сибирь». Сколько очков надо взять, чтобы Ларионов себя чувствовал спокойно?

– Первое, что я думаю, это все-таки, наверное, Ларионов о чем-то договаривался с руководством, когда подписывал контракт. Новая команда, многое поменялось. Ребрендинг. Нужно все равно для слаживания какое-то время. Сейчас прошло полтора месяца чемпионата, результат пока не очень хороший. Игра у команды есть. Создается много моментов, но пока не очень получается действовать результативно.

Думаю, все равно кредит доверия у Ларионова есть. Это очень хороший специалист, он был великим игроком. Как тренер тоже уже зарекомендовал. Я бы не обращал внимание на спекуляции, что рассматривается замена.

Что касается домашней серии, то есть все шансы, мне кажется, взять 6 очков. ЦСКА сейчас в той же позиции, что и армейцы Санкт-Петербурга. Причем интересно, что статистика почти одинаковая. Количество пропущенных и заброшенных шайб тоже одинаковое. Команды в равных условиях, но петербуржцы играют дома при своих болельщиках. «Сочи» и «Сибирь» не очень удачно выступают в этом году. Думаю, у армейцев есть все шансы выиграть 3 матча. Тогда все по-другому заговорят.

– Видите ли вы прогресс в игре команды под руководством Ларионова?

– Мне видно, что начали получаться те комбинации, которыми отличались игроки в «Торпедо». По определенным причинам, они не могли добиться серьезного результата в виде медалей. Много факторов. Но игра была очень интересной. Были классные комбинации. У СКА сейчас тоже такие интересные комбинации начали проходить, но пока не хватает завершения.

Я считаю, что есть игроки, у которых есть задача брать на себя лидерство, но они пока с этим не справляются. Надо в игроков, наверное, верить. Пока еще возможность есть. Многие начинают, что этого убрать, другого поставить, но это не так просто. Ты подписываешь контракт, получаешь гарантии. Так просто его не расторгнуть. Компенсацию надо выплачивать.

Надо работать с теми ребятами, которые есть, чтобы они показали ту игру, которую от них ждут. Их же тоже не просто так подписывали. Игроки тоже качественные. У кого-то просто больше времени занимает адаптация. Весна все покажет, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов .

