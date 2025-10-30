Вратарь «Сибири» Доминге: «Мне нравится, как живут люди в России. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми»
Вратарю «Сибири» Луи Доминге нравится то, как люди живут в России.
33-летний канадец стал игроком новосибирского клуба этим летом.
«Мне нравится, как живут люди в России. Они очень общительные и уважительные. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми.
Выступавшие в КХЛ игроки, с которыми я разговаривал, отзывались о России хорошо», – сказал голкипер «Сибири» Луи Доминге.
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости