Вратарь «Сибири» Доминге: «Мне нравится, как живут люди в России. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми»

Вратарю «Сибири» Луи Доминге нравится то, как люди живут в России.

33-летний канадец стал игроком новосибирского клуба этим летом.

«Мне нравится, как живут люди в России. Они очень общительные и уважительные. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми.

Выступавшие в КХЛ игроки, с которыми я разговаривал, отзывались о России хорошо», – сказал голкипер «Сибири» Луи Доминге.

Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»

