Шайфли первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков – в 12 играх. Форвард «Виннипега» единолично возглавил гонку бомбардиров
Марк Шайфли первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков – в 12 играх.
Форвард «Виннипега» Марк Шайфли дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).
На счету 32-летнего канадца стало 20 (9+11) очков в 12 играх при полезности «+9».
Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Второе место делят форварды Джек Айкел («Вегас», 19 очков в 11 играх, 8+11) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 19 в 13, 10+9).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
