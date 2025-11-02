Шайфли первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков – в 12 играх. Форвард «Виннипега» единолично возглавил гонку бомбардиров

Марк Шайфли первым в сезоне НХЛ набрал 20 очков – в 12 играх.

Форвард «Виннипега » Марк Шайфли дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (5:2).

На счету 32-летнего канадца стало 20 (9+11) очков в 12 играх при полезности «+9».

Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Второе место делят форварды Джек Айкел («Вегас», 19 очков в 11 играх, 8+11) и Нэтан Маккиннон («Колорадо », 19 в 13, 10+9).