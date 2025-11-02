Козлов об 1:4: «Салават» может выходить из арены с гордо поднятой головой, ребята отдали все, что могли. У «Локомотива» нам тяжело выигрывать пока»
Виктор Козлов: «Салавату» пока тяжело выигрывать у «Локомотива».
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:4) в домашнем матче FONBET КХЛ.
– Пока нам тяжело выигрывать у «Локомотива». Мы пытались навязывать свой хоккей, но они хорошо снимали давление и выходили из зоны. Третий гол был определяющим. Но до этого мы выиграли пять матчей подряд. Ребята могут выходить из арены с гордо поднятой головой, они отдали все, что могли.
– С чем связано отсутствие большинства?
– Нам сегодня не хватало энергии и мощи, чтобы продавливать. Здоровые защитники [соперника] действовали предельно аккуратно, чтобы не сфолить. Поэтому даже намеков на удаление не было, – сказал Виктор Козлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
