Гавриков забил «Сиэтлу» – 1-й гол за «Рейнджерс» в НХЛ. У защитника 3 очка и «+5» в 12 играх в сезоне
Владислав Гавриков забил «Сиэтлу» – 1-й гол за «Рейнджерс» в НХЛ.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2 ОТ).
Гол стал для для 29-летнего россиянина первым в составе клуба из Нью-Йорка в рамках регулярок.
На счету игрока 3 (1+2) очка в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 23:05.
Сегодня Гавриков (21:47, «+2») реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
