Гавриков забил «Сиэтлу» – 1-й гол за «Рейнджерс» в НХЛ. У защитника 3 очка и «+5» в 12 играх в сезоне

Владислав Гавриков забил «Сиэтлу» – 1-й гол за «Рейнджерс» в НХЛ.

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (3:2 ОТ).

Гол стал для для 29-летнего россиянина первым в составе клуба из Нью-Йорка в рамках регулярок.

На счету игрока 3 (1+2) очка в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 23:05.

Сегодня Гавриков (21:47, «+2») реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием.