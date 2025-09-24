Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» – в матче с «Бостоном» на предсезонке. Защитник отличился в меньшинстве и завершил игру с «+3»

Владислав Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» .

29-летний защитник, в межсезонье подписавший контракт с клубом из Нью-Йорка на 7 лет и 49 миллионов долларов, отличился в выставочном матче с «Бостоном » (4:5 ОТ).

Во втором периоде россиянин забил в меньшинстве.

В итоге Гавриков (23:51 – максимальное время среди полевых игроков команды, 2:52 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+3». У него 2 броска в створ, 2 блока и 2 потери.